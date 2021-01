Cyberpunk 2077-sjef beklager og forklarer feilgrep i video

Du ser på Annonser

Etter alle problemene Cyberpunk 2077 hadde rundt lansering har mange lurt på hvordan i alle dager noe slikt kunne skje. De fleste regnet nok med at en journalist ville avsløre det, men nå har CD Projekt kommet dette i forkjøpet.

Marcin Iwiński, en av selskapets grunnleggere og ledere, har nemlig lagt ut en video hvor han både beklager for hvordan Cyberpunk 2077 er for øyeblikket, forklarer hvordan det endte opp slik og gir oss en kort oppdatering om fremtidsplanene de har.

Når det gjelder utviklingen av spillet bekrefter han at hovedfokuset lå på PC-utgaven, og at de undervurderte arbeidet med å bringe det til PlayStation 4 og Xbox One. Studioet la uansett ikke merke til flere av problemene folk sliter med under testingen, så mange av svakhetene kom overraskende på dem. Planen er uansett å fikse dette med en rekke oppdateringer fremover, og årets første kommer innen ti dager. Dette har ført til at arbeidet med utgavene til PlayStation 5 og Xbox Series vil ta lenger tid, så foreløpig er bare planen at disse skal komme før 2022.

