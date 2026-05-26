Cyberpunk: Edgerunners' andre sesong vil bli vist frem for første gang på Anime Expo 2026

Hvis du likte Cyberpunk: Edgerunners da showet debuterte på Netflix for noen år siden og har ventet spent på flere nyheter om oppfølgersesongen av anime, har vi noen gode nyheter å dele, ettersom det er bekreftet når det første blikket på prosjektet vil bli delt.

I et innlegg på sosiale medier bekreftes det at Cyberpunk: Edgerunners 2, som det blir referert til som, vil bli vist frem for første gang på Anime Expo 2026 når den holdes i Los Angeles på Crypto Arena. Det vil være et offisielt panel dedikert til showet, som vil inneholde opptredener fra showrunner Bartosz Sztybor, utøvende produsent Saya Elder, regissør Kai Ikarashi og andre "spesielle gjester".

Mer spesifikt, får vi vite: "Bli med på en første titt på den neste frittstående historien fra Night City, pluss en diskusjon bak kulissene med skaperne som gir den liv."

Den nøyaktige datoen for panelet er 4. juli kl. 3:30 BST/4:30 CEST, så ja, hvis du er en europeisk fan, må du stå opp i de tidlige morgentimene for å få med deg dette panelet live.