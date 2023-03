Cyberpunk: Edgerunners vant Anime Awards 'topppris

Da Cyberpunk: Edgerunners kom på Netflix i fjor sommer, ble det ganske raskt klart at serien var noe helt spesielt. Den genererte tonnevis av seere og fikk en haug med forskjellige nominasjoner etter hvert som året gikk (inkludert på The Game Awards i Best Adaptation-sporet). For dette formål har tittelen blitt nominert til en annen skifer av priser på Anime Awards, og har til og med tatt hjem den øverste prisen på arrangementet.

Som annonsert på Twitter har Cyberpunk: Edgerunners vunnet Anime of the Year, og til og med Best Voice Actor Performance (English) på Anime Awards i år. I den øverste kategorien slo den ut slike som Attack on Titan, Demon Slayer, og til og med Spy X Family for å vinne prisen.

Har du sett Cyberpunk: Edgerunners? Synes du det fortjener å være Anime of the Year?