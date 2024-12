Cynthia Erivo erter følelsesladet sang i Wicked: For Good

HQ

Cynthia Erivo, som portretterer Elphaba i den kommende Wicked: For Good, har delt en sniktitt på en emosjonell originalsang som er med i oppfølgeren. I en nylig opptreden på podcasten Variety Awards Circuit avslørte Erivo at hun skrev sangen sammen med Stephen Schwartz, den opprinnelige komponisten av Broadway-musikalen.

Hun beskrev opplevelsen av innspillingen av låten, og nevnte at skuespillerne og mannskapet var synlig rørt, og at noen til og med ble rørt til tårer. Selv om hun holdt sangens tittel hemmelig, antydet hun at den ville ha en dyp følelsesmessig innvirkning på publikum, akkurat som den gjorde på settet.

Tilsetningen av denne nye sangen er en overraskende vending for Wicked-serien, ettersom den første filmen primært inneholdt sanger fra sceneproduksjonen. I tillegg til Erivos bidrag, vil hennes medspiller Ariana Grande også fremføre en originalsang i oppfølgeren.

Gleder du deg til å høre disse originalsangene når Wicked: For Good kommer på kino i 2025?