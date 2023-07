Da Sega trodde de lett kunne slå PlayStation

HQ

Historien er som den er, men de mer fantasifulle kan kanskje finne på en god dystopisk fortelling om hvordan videospillindustrien ville ha sett ut hvis Segas utsikter for Sony og den første PlayStation hadde gått i oppfyllelse.

Sannheten er at Sega i 1996 ennå ikke var særlig bekymret for Sonys inntog på konsollmarkedet, og i dokumenter som nylig har kommet frem i lyset, finnes det e-poster mellom ledere i Sega of America der de hevder at de var i ferd med å "drepe Sony" i butikkene.

I e-posten fra den daværende sjefen for Sega of America, Tom Kalinske, som regnes som hjernen bak suksessen til Sonic the Hedgedog, til de andre styremedlemmene i mars 1996, forteller han om det voldsomme salget av Sega Saturn -konsoller i butikkene i Japan, der de var utsolgt, mens tidlige PlayStations sto i hyllene. Han ønsket å finne en måte å flytte støtten til varemerket fra Japan til USA i møte med den nye konkurrentens nært forestående ankomst. Dette fungerte som kjent ikke.

Han ville også vite hva de kom til å presentere på neste E3 (den neste etter den der PlayStation holdt den kanskje korteste og mest kraftfulle presentasjonen i konsollhistorien, der de bare nevnte prisen).

Det er nysgjerrig hvordan PlayStation allerede i samme mail fremheves som en konsoll full av eksklusive, både totale og midlertidige, og fremhevet titler som Resident Evil, Tekken 2 eller Ridge Racer Revolution som de viktigste titlene å slå, selv om det i samme liste var et annet navn som noen av dere kanskje er kjent med: Final Fantasy VII.

Hva tror du selv? Kunne Sega ha slått tilbake mot PlayStation på noen annen måte?