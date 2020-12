Du ser på Annonser

Daemon X Machina gjorde ikke akkurat noe stort vesen av seg da det kom for over ett år siden. Men det later til at spillet fra Marvelous First Studio likevel har funnet et publikum. For studioet jobber stadig hardt på å levere nytt innhold til spillet.

Nå har utviklerne også tilføyet cross-save med deres seneste oppdatering. Gematsu skriver at spillere nå kan overføre date mellom PC-versjonen og Switch-versjonen.

Spiller du Daemon X Machina?