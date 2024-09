Dafne Keen ønsker å spille X-23 resten av livet

HQ

Etter at Deadpool & Wolverine slo alle rekorder for en film med aldersgrense R, ga den oss et glimt av hvordan mutanter kunne se ut i MCU. Det var fantastisk å få se Gambit, Deadpool, Wolverine og flere som en del av det større universet, og det er én karakter fansen skriker etter å se mer av.

Dafne Keen som X-23 beviste nok en gang at hun var som skapt for rollen, og i en samtale med magasinet Empire ser det ut til at hun mer enn gjerne vil fortsette å spille X-23. "Jeg vil 100 % gjøre dette resten av livet", sa hun.

Vi er ikke sikre på når vi kommer til å se flere mutanter krysse over med hoved MCU, men det ville være en forspilt mulighet å ikke smi mens jernet er varmt takket være Deadpool & Wolverine. Kanskje X-23 kan få sin egen serie i fremtiden, som forklarer hva hun har holdt på med siden Logan.