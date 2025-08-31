Dafne Keen svarer på om hun kommer til å spille X-23 i Avengers: Doomsday

HQ

Da Deadpool & Wolverine landet på kino i fjor, fungerte den faktisk som en slags ny sjanse for mange karakterer som frem til nå ikke har klart å slå gjennom på Marvel Cinematic Universe. Et slikt eksempel var Dafne Keen som X-23, da skuespilleren dukket opp som mutanten i filmen, og repriserte rollen hun tidligere har spilt i den utmerkede Logan.

Nå som X-23 offisielt er en del av MCU, er det store spørsmålet hvor hun vil dukke opp neste gang. Dette er et spørsmål som mange stiller Keen, inkludert ScreenRant, som var til stede på Fan Expo Canada og spurte om vi kan forvente at helten med klørne dukker opp i Avengers: Doomsday.

Keen kommenterte dette med det sterke svaret: "Jeg har faktisk ingen anelse, helt ærlig, jeg sverger... Jeg har bokstavelig talt ingen anelse. Jeg har ikke hørt det."

Med tanke på at Avengers: Doomsday startet innspillingen tidligere i år, betyr dette sannsynligvis at X-23 ikke kommer til å dukke opp i filmen, eller kanskje Keen bare spiller hemmelighetsfull, på samme måte som mange tidligere har gjort med MCU-filmer for å unngå å ødelegge en spennende karakteropptreden...

Vil du gjerne se X-23 komme tilbake snart?