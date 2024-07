Dagens Forza Motorsport Update 10 vil bli levert i to deler

HQ

Etter den bejublede Update 9 til Forza Motorsport i forrige måned, som blant annet forbedret grafikken betydelig, var det forventet at Update 10 ville bli lansert i dag. Og det blir det også - men bare delvis.

Via Instagram forklarer Turn 10 nå at de har valgt å dele den opp i to deler. I dag vil vi kunne "laste ned den første delen som inkluderer den nye bilen og event-innhold, samt mindre forbedringer til Hockenheim og Catalunya, ekstra aero-vinger og endringer i Replay UI", men resten vil komme på en ennå ikke fastsatt dato.

Senere i dag vil det bli spesifisert hva som er inkludert i andre halvdel av oppdateringen, men i mellomtiden er det en god forklaring på mangelen på feilrettinger og andre typer forbedringer i dagens oppdatering.