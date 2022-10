Dahmer er nå Netflix sin nest største serie noensinne

HQ

Seriemordere fascinerer og få andre like mye som kannibalen fra Milwaukee, noe som også ble lagt merke til i seertallene til Netflix-produksjonen Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Tre uker etter premieren har Ryan Murphys serie nå vokst till å bli den nest største på Netflix noensinne med over 701 millioner seertimer. Rekorden og også førsteplassen ligger fortsatt et stykke unna og holdes solid av den fjerde sesongen av Stranger Things med godt over 1,35 milliarder seertimer. Enorme tall, fra begge parter.

Vil dette inspirere Netflix til å produsere enda flere dokumentarer og serier om seriemordere? Hvem vet, men hvis de kan opprettholde den samme strålende kvaliteten som Ryans Dahmer gjør, sier vi ikke nei takk.

Har du sett Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story?

Kilde: Deadline