Daisy Ridley bekrefter at Kathleen Kennedy er dypt involvert i den kommende Rey-filmen

Den kommende Star Wars: New Jedi Order, der Daisy Ridley vender tilbake som Rey, er et prosjekt som Lucasfilm-sjef Kathleen Kennedy er dypt involvert i. Dette til tross for vedvarende rykter om at hun planlegger å pensjonere seg i nær fremtid. Ridley selv bekreftet dette på SXSW, hvor hun også sa at påstandene om Kennedy er falske.

"Jeg tror at hun er veldig involvert. Jeg tror det var rapportering som ikke var sann. Så ja, veldig involvert"

Kennedy selv har benektet ryktene og gitt klart uttrykk for at hun ønsker å forbli en del av den kreative prosessen hos Lucasfilm livet ut.

Når det gjelder Star Wars: New Jedi Order, kommenterte Ridley også filmens produksjonsplan, og nevnte at det fortsatt er usikkert nøyaktig når innspillingen vil begynne. Men forhåpentligvis vil noe mer informasjon bli avslørt på Star Wars Celebration neste måned.

Det er også verdt å merke seg at Kennedy er en av de drivende faktorene bak at Ridley faktisk bestemte seg for å komme tilbake igjen. Noe som virket umulig etter at The Rise of Skywalker var ferdig filmet.