Daisy Ridley kommer tilbake som Rey i ny Star Wars-film

HQ

Selv om oppfølgertrilogien ikke har vært de best mottatte Star Wars-prosjektene introduserte den oss i alle fall for en rekke spennende nye karakterer, inkludert Daisy Ridleys Rey - som vi til slutt oppdaget var barnebarnet til Sheev Palpatine. Hun følte at det ikke var verdens beste etternavn, og valgte derfor på slutten å kalle seg Rey Skywalker. Helt klart et valg som splittet fansen, så det skal bli spennende å se hva som skjer nå.

På Star Wars Celebration i London ble det nemlig annonsert at Ridley kommer tilbake som Rey i en nyStar Wars-film som er satt 15 år etter hendelsene i Episode IX. Empire forteller at denne filmen vil se Rey gjenoppbygge Jedi-ordenen og at selve filmen vil bli regissert av Sharmeen Obaid-Chinoy.

Dessverre får vi ikke engang et hint om når filmen kommer.