Daisy Ridley sier at historien i Star Wars: New Jedi Order er fantastisk.

Daisy Ridley er tilbake i rollen som Rey i den kommende Star Wars: New Jedi Order, og hun er veldig spent på hva som venter. For første gang noensinne har den klassiske filmserien en kvinnelig regissør, Sharmeen Obaid-Chinoy, og ifølge Ridley har hun gode ideer om hvordan filmen og karakterene skal utvikles. Prosjektet er selvfølgelig bare i sin spede begynnelse, så ingen detaljer avsløres i intervjuet med Variety, men på spørsmål om hvordan hun tror serien vil endre seg nå som en kvinne sitter i regissørstolen, sier hun at hun ikke helt vet, men at det vil bli noe ekstraordinært, noe spesielt og veldig kult. Med Ridleys egne ord :

HQ

"Det korte svaret er at jeg ikke vet. Jeg gleder meg til å gjøre jobben, men ikke fordi Sharmeen er kvinne. Dokumentarfilmene hennes er fantastiske. Ideen hennes til historien er dritkul. Ingen spoilere, men hun ga meg en oversikt over hele historien. Hvis den ikke hadde vært fantastisk, ville jeg ha sagt: "Ok, ring meg om fem år. Men det er verdt det."

Noe annet som er nytt for Ridley, er at hun ikke lenger har sine tidligere medspillere med seg. Adam Driver, John Boyega og Oscar Isaac er alle borte fra rollelisten, og på spørsmål om hun synes det føles rart, svarer hun at det ikke er så rart, men også at hun ikke vet hvem som vil dukke opp i den nye filmen. Mye vann har rent under broen, og selv har hun blitt ti år eldre siden den gang. Egentlig føles alt annerledes, men hun håper og tror at hun også har utviklet seg i løpet av disse årene og er enda mer klar for rollen nå. For å si det med hennes egne ord:

"Nei, for jeg vet ikke hva som er hva eller hvem som er hvem i den nye filmen. Det har skjedd så mye med meg siden Skywalker-sagaen. Jeg føler meg voksen nå. Da jeg begynte, var jeg rundt 20 år. Jeg var den yngste på settet. Det tok meg de to første Star Wars-filmene før jeg følte meg verdig til å være med. Nå er jeg i 30-årene. Det hele føles ganske annerledes. Jeg har fått jobbe med andre filmskapere, og forhåpentligvis har jeg blitt bedre som skuespiller."

Star Wars: New Jedi Order er under produksjon og skal etter planen ha premiere 22. mai 2026.