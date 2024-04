Daisy Ridley tar opp kampen mot havet i traileren til Young Woman and the Sea

HQ

Du kjenner kanskje ikke navnet Gertrude Ederle, men i 1926 skrev hun historie ved å være den første kvinnen som svømte over Den engelske kanal. Mange har forsøkt eller krysset den 21 mil lange strekningen siden, men ingen av dem har fått kallenavnet "bølgenes dronning".

Nå blir Ederles historie filmatisert med Daisy Ridley i hovedrollen. Young Woman and the Sea har premiere på utvalgte kinoer 31. mai og kommer fra Jerry Bruckheimer, som selvsagt har erfaring med alt som har med vann å gjøre fra før, takket være arbeidet med Pirates of the Caribbean-filmene.

