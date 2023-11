Daisy Ridley tror folk vil være "veldig begeistret" for hennes neste Star Wars-film.

HQ

Daisy Ridley har blitt litt av en splittet figur blant Star Wars-fans. Noen elsket portretteringen av Rey, mens andre syntes hele historien rundt henne var litt rotete. Uansett har Lucasfilm tydeligvis tro på Rey, og er i gang med å utvikle en ny film med Daisy Ridley i rollen.

I en samtale med Collider ga Ridley noen flere detaljer om den kommende filmen, selv om hun holdt kortene tett til brystet. Det hele begynte visstnok da hun gjorde en overraskende opptreden på Star Wars Celebration.

"Det var en så fin mottakelse. Jeg holdt på å drite på meg før jeg gikk på scenen, for ingen visste at jeg skulle dit. Ingen visste at jeg skulle på Celebration, bortsett fra Kathy [Kennedy] og et par andre. Jeg var så nervøs. Herregud, det var en fantastisk mottakelse. Det var en fantastisk mottakelse. Jeg er veldig spent. Historien er veldig kul. Jeg venter på å få lese manuset, for jeg har selvsagt ingen andre oppdateringer. Det er ikke det jeg forventet, men jeg er veldig spent."

På spørsmål om denne tilbakekomsten vil markere en ny trilogi, svarer Ridley følgende:

"Jeg kjenner historien for én film. Det betyr ikke at det er alt det er, men det er det jeg ble fortalt om. Og jeg kan tenke meg at det blir den neste filmen, tror jeg. Jeg mener, igjen, jeg vet ikke, etter streikene og alt det der, hvor raskt alt kommer i gang igjen. Men ja, så langt kjenner jeg historien til én film, og jeg tror folk kommer til å bli veldig begeistret."

Hva vil du se i en ny Star Wars-film med fokus på Rey?