Dakar Rally sparkes i gang: to uker med intenst løp under den saudiske solen

Rally Dakar 2025 startet i dag, 3. januar, med en "Prolog"-etappe på bare 29 km på tid i Bisha i Saudi-Arabia. Denne korte tidskjøringen ga ingen poeng, men avgjorde startposisjonene på den første etappen. Qatarske Nasser Al-Attiyah, fem ganger vinner, så ut til å være favoritt til seieren, men han tapte for sørafrikanske Henk Lategan, som kjørte Toyota, og endte bare ett sekund foran svenske Mattias Ekström. Fjorårets vinner av Rally Dakar, Carlos Sainz Sr., ble nummer 23.

I motorsykkel-Dakar, der prologen gir poeng, ble det seier til australske Daniel Sanders, etterfulgt av Ross Branch fra Bostwana.

Prologen er bare en forsmak på hva som venter de neste to ukene: 12 etapper, som starter lørdag med over 400 km i ørkenen, etterfulgt av et "maraton" 48 timers chrono, 971 km, med førere som sover i bivuakker i den saudiske sanden.