Dakota Johnson sier at hun "definitivt" vil komme tilbake i en Madame Web -oppfølger

HQ

Madame Web er den moderne Morbius, ser det ut til. Jeg sier moderne, men egentlig er det bare noen få år siden vi alle gikk i Morb-modus. Uansett får de dårlige anmeldelsene og det forferdelige plottet oss til å lure på hvorfor denne filmen ikke bare ble låst inne i et hvelv et sted.

Ikke desto mindre ser det ut til at stjernen tror på denne historien og er klar for å vende tilbake til karakteren Madame Web. I en samtale med podcasten Inside Total Film (via GamesRadar) sa Dakota Johnson: "Hvis de vil at jeg skal komme tilbake, vil jeg definitivt gjøre det, jeg aner ikke hva som venter meg."

Hvis Sony fortsatt er innstilt på å lage sitt eget Spider-Verse (uten Spider-Man, som det ser ut til), vil de sannsynligvis beholde en så viktig figur som Madame Web. Det hele vil sannsynligvis avhenge av billettsalget, ettersom anmeldelsene allerede har kommet, og de ser ikke bra ut. Likevel kan det være at det bare er å sende folk til å gjøre sine egne konklusjoner ved å se den selv.