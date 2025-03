DALOAR studio forbereder The Occultist for 2026-utgivelse på PC og konsoller

HQ

Redigering: Vi har korrigert feil informasjon om utgivelsesvinduet til The Occultist, planlagt av DALOAR og Daedalic Entertaiment for 2026.

Mange har kanskje først hørt om The Occultist fra Gamereactor, da vi var en av de første til å intervjue utviklerne hos Pentakill Studios, som nå har skiftet navn til DALOAR. Siden de første glimtene av konseptet, da utviklingen så vidt var i gang, har det skjedd mye, blant annet en flørt med Hollywood-produksjonsselskaper for å bringe historien til det store lerretet. Men vi videospillfans venter fortsatt på utgivelsen, og nå har vi endelig et tidsvindu å holde fast ved.

The Occultist Nacon Connect har nettopp avduket en ny trailer på Nacon Connect-arrangementet, som forteller oss at spillet kommer neste år til PC, Xbox Series og PS5, og at vi nå kan legge det til på ønskelisten vår. Det er absolutt ikke den mest nøyaktige informasjonen i verden, men fra traileren vet vi i det minste at grafikkvaliteten er sikret. Sjekk den ut nedenfor.