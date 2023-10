Dan Harmon møtte Zack Snyder for å diskutere en Rick and Morty-film.

HQ

Mange mennesker er Rick and Morty-fans, inkludert regissør Zack Snyder, ser det ut til. Ifølge seriens medskaper Dan Harmon var det et møte mellom ham og Snyder, der regissøren ønsket å sette i gang prosjektet.

"Han var en superfan og lurte på om jeg på noen måte kunne hjelpe til med å få i gang filmen ved å bruke min Snyder-ness ", sier Harmon til The Hollywood Reporter. "Så Rick and Morty-filmen kommer så snart Zack Snyder kommer tilbake fra ferie, for jeg vil begynne med en Snyder-klipp av filmen, og så vil jeg lage regissørens klipp av Snyder-klippet, slik at vi kan lage en seks timer lang Rick and Morty-film, hvorav tre timer er i svart-hvitt."

I fullt alvor virker det som om Harmon ønsker at Rick and Morty-filmen skal bli en realitet like mye som fansen gjør. Det finnes ikke engang en skisse av hvordan den vil se ut ennå, men Harmon har noen ideer.

"Filosofien min ville være å bare ta et Rick and Morty-eventyr, bruke en masse ekstra penger på det og gjøre det 90 minutter langt", sier Harmon. "Ikke for å prøve å gjøre seg fortjent til spillefilmstatus i kraft av kanoniske dramatiske toneskift eller noe sånt, men bare for å gjøre det til en super tøff episode av Rick and Morty."

