Dancing Peacemaker Bobble Figur oppe på Kickstarter

Når det gjelder mørk humor og superhelter er det ingenting som slår The Boys og Deadpool. Det var i hvert fall sant inntil i fjor da James Gunn ga antihelten Peacemaker (spilt av John Cena) sin egen morsomme TV-serie. Det viste seg å være en sann utfordrer til de to overnevnte franchisene, og blandet over-the-top vold med vill humor og gode historier, noe som resulterte i en stor suksess blant både kritikere og seere.

Dessverre ser det ut til at vi må vente til minst 2025 for en ny sesong, men vi har i det minste en spinoff kalt Waller å se frem til før det. Men hvis du virkelig trenger noe for å berolige din Peacemaker-kløe har Cryptozoic Entertainment noe i vente for deg.

De har nå lansert en nesten fullfinansiert Kickstarter-kampanje for en Dancing Peacemaker Bobble-figur basert på John Cenas dansetrinn i åpningssekvensen til norske Wig Wams glamrockhit «Do ya really want to taste it?» . Tre utgaver er tilgjengelige; en vanlig, en med mye blod som bare er tilgjengelig gjennom Cryptozoic Entertainment og en gylden som er helt Kickstarter-eksklusiv.

Gå over hit for å sjekke det ut og kanskje gi din støtte.