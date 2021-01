Dandara: Trials of Fear Edition er og For The King blir gratis på PC

Torsdager betyr blant annet at Epic Games tilbyr nye spill gratis i butikken sin, og som vanlig visste vi allerede om hvilket som vil være gratis de neste sju dagene. Nå vet vi også hva som overtar neste torsdag.

Som lovet er det Dandara: Trials of Fear Edition som blir gratis frem til klokken 17 neste torsdag, og det er altså For The King som deretter blir gratis i en uke.