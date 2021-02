Dandy Ace kommer til PC i mars

Du ser på Annonser

Dandy Ace er et kommende roguelike-actionrollespill som likner det populære og anmelderroste Hades en del. Spillet er utviklet av Mad Mimic og utgis av Neowiz, hvor man tar rollen som en tryllekunstner som forsøker å kjempe seg ut av et magisk speil som alltid endrer seg - i beste roguelike-stil.

Hva som gjør Dandy Ace unikt er kampsystemet. Hver gang du spiller samler du magiske kort, som avgjør hvilke angrep du har og hvilke evner du kan bruke. Et kort kan både brukes som et nytt angrep, eller til å forbedre et eksisterende (hvis du samler et ild-kort for eksempel, kan du enten få et ildbasert angrep eller tilføye ild-skade til et eksisterende angrep). Dette åpner mulighetn for ekstremt mange kombinasjoner av angrep.

Dandy Ace kommer til Steam den 25. mars, og kommer til Nintendo Switch, PlayStation og Xbox i sommer en gang.