Danganronpa-skaperne slipper nytt rollespill i 2022

Utvikler Spike Chunsoft meddeler at de jobber på et nytt actionrollespill basert på den populære manga- og anime-serien Made in Abyss. Vi kan blant annet se fram mot to ulike historier der den ene følger hendelsene i den første sesongen av animeen, mens den andre er en helt ny fortelling skrevet av seriens skaper Akihito Tsukushi.

Skuespillerne fra animeene medvirker også her, så det kommer trolig til å bli høyt nivå på mellomscener og dialoger. Spike Chunsoft har dessuten sluppen noen skjermbilder fra spillet som avslører at det måler for sult og energi, og naturligvis også en for dybde ettersom du må ta deg lengre og lengre ned i avgrunnen - The Abyss.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness ser ut til å være en teknisk flott tolkning av den populære serien, og aktuelle format er PC, PlayStation 4 og Switch.