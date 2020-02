Dangerous Driving 2 annonsert og blir mer likt Burnout

Alex Ward, Fiona Sperry og resten av gjengen i Three Fields Entertainment startet med å lage det eksplosive golfspillet Dangerous Golf etter at de forlot Criterion og Burnout-serien, men etter hvert har de kommet stadig nærmere røttene sine. Mens Danger Zone og Danger Zone 2 ekstremt mildt sagt tok inspirasjon fra Burnout-seriens Crash Mode, fokuserte Dangerous Driving på de intense og brutale billøpene. Sistnevnte har helt klart sine skavanker, men det bør egentlig bare gjøres dagens annonsering mer spennende.

Three Fields Entertainment har nemlig annonsert at Dangerous Driving 2 er under utvikling, og at det vil lanseres på PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch. Utviklerne lover at denne oppfølgeren fikser flere av originalens problemer, noe som blant annet gjøres ved at vi denne gangen settes ut i en åpen verden hvor vi kan gjøre hva vi vil når vi vil. Dermed kan vi prøve hvilke løp og utfordringer i den rekkefølgen vi vil, samt bare leke oss med de ulike Crash-mekanikkene på åpne veier både alene og split-screen. Forvent nærmere informasjon neste uke når spillet kan prøves ut på PAX East-messen.