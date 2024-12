Daniel Craig beskriver innspillingen av Quantum of Solace som "et jævla mareritt"

Mange vil si at Quantum of Solace er den desidert svakeste av de moderne Bond-filmene, og det virker ikke som om Daniel Craig selv har mye til overs for den heller. Nei, snarere tvert imot, for i et nylig intervju med The Hollywood Reporter beskriver han innspillingen som "et jævla mareritt".

Craig fortsatte med å beskrive hvordan de ikke hadde et ferdig manus, og at filmen egentlig burde ha blitt utsatt.

"Vi burde sannsynligvis aldri ha startet produksjonen, men det gjorde vi. Jeg endte opp med å skrive mye av den filmen - jeg burde nok egentlig ikke si det, og jeg vil ikke ha æren for det, det er greit - men vi var i den tilstanden fordi det var det vi hadde lov til å gjøre. Jeg fikk lov til å jobbe. I henhold til WGA-reglene fikk vi lov til å jobbe med en regissør og skrive scener. Men det er noen fantastiske stuntsekvenser i den, og jeg har fortsatt nålene som bevis på det, så sånn sett er det mye bra i den, men det fungerte bare ikke helt. Historiefortellingen var ikke der. Og det er den dystre lærdommen: Å starte en film uten manus, det er bare - ikke en god idé."

