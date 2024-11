Daniel Craig om hvem som bør bli den neste James Bond: "Jeg bryr meg ikke"

Helt siden Daniel Craig avsluttet sin periode som 007 med å dukke opp i No Time To Die i 2021, har vi ivrig ventet på nyheter om hvem som blir den neste James Bond. Amazon MGM Studios og den ekstraordinære produsenten Barbara Broccoli har ikke hatt noe hastverk med å få denne jobben gjort, og det er grunnen til at vi, over tre år senere, fortsatt er helt i mørket når det gjelder den neste æraen av 007.

Og denne ubesluttsomheten går tydeligvis ut over Craig, som tydeligvis er veldig lei av å bli stilt spørsmålet om hvem han ønsker skal etterfølge ham som 007. Dette kom tydelig frem i et nytt intervju med Variety under presseturneen Queer, der han filmet sammen med sin medspiller Drew Starkey.

Da han ble spurt om den neste Bond, svarte Craig morsomt og enkelt: "Jeg bryr meg ikke".

Forhåpentligvis vet vi mer om den neste 007 senest i 2025, og undertegnede håper at Jack Lowden fra Slow Horses får en sjanse til å prøve seg på rollen.