Daniel Craig reflekterer over James Bond, Stephen Spielberg og berømmelsens press

Daniel Craig åpnet nylig opp om karrieren sin under en samtale på BFI i London, der han reflekterte over sin ikoniske rolle som James Bond. Craig innrømmet at han elsket å spille 007, men han avslørte også den emosjonelle belastningen det tok på ham og familien hans, og sa at berømmelsen var "vanskelig" for alle involverte.

Han fortalte også om tiden da han jobbet med Steven Spielberg på filmen München, og beskrev opplevelsen som "skremmende". Craig husket Spielbergs minimalistiske tilnærming til regi, noe som gjorde presset enda større. "Du må bare gjøre det", lo Craig og mintes det skremmende første skuddet på settet.

Craig, som for tiden promoterer sin nye film Queer, delte også sin begeistring over en nylig Golden Globe-nominasjon, samtidig som han avslørte at han kommer tilbake som detektiv Benoit Blanc i Rian Johnsons Knives Out-oppfølger.

