Daniel Kaluyas Barney-film vil lene seg mot "millenniumsangst"

Mattel er først og fremst en leketøysprodusent for barn, men i det siste har selskapet tatt kinoverdenen med storm. Om noen få uker debuterer Barbie og gir oss en mer voksen versjon av figuren, og i fremtiden kan vi vente oss prosjekter basert på Hot Wheels, Uno og til og med alles lilla favorittdinosaur, Barney. Med sistnevnte i tankene ser det imidlertid ut til at den foreslåtte filmen vil ha et mer voksent tema.

Som Mattel-direktør Kevin McKeon presiserte i et intervju med New Yorker, skal Barney-filmen, som Daniel Kaluuya skal lede, være "surrealistisk" og sammenlignes med Charlie Kaufman og Spike Jonzes arbeider.

I tillegg uttalte McKeon: "Vi støtter oss til årtusenangsten i filmen i stedet for å finjustere den for barn. Det er egentlig et stykke for voksne. Ikke at det er forbudt for barn, men det kommer til å fokusere på noen av prøvelsene ved å være i trettiårene og vokse opp med Barney - bare graden av desillusjonering i denne generasjonen."

McKeon uttalte til og med at Barney-filmen ville bli en "A24-type film" og at teamet er der for å "lage kunst".

Med tanke på hvor mye oppmerksomhet Barbie ser ut til å generere, er det ikke rart at Mattel ønsker å bruke sine ikoniske merkevarer på en mer spesiell måte for å appellere til filmpublikummet.

Kommer du til å se Daniel Kaluyas Barney-film?