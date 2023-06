Daniel Radcliffe vil ikke være med i Harry Potter-serien

HQ

Om du ikke visste det skal Harry Potter bli en TV-serie. Dette skal bli en slags remake med nye skuespillere og slik, men i kjent stil har mange spekulert i at gamle stjerner blir med som cameoer eller lignende. Dette er hovedstjernen tilsynelatende ikke interessert i.

I et intervju med Deadline sier Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter i filmene, at det ville vært rart å bli med i serien:

"Jeg tror ikke det, nei. Alt jeg har lest om serien tyder på at de begynner på nytt, så det ville være litt rart om jeg skulle dukke opp... Jeg tror det alltid har vært meningen at Harry Potter skulle bli som Sherlock Holmes... Det er sikkert en åtteåring der ute som kommer til å få et helt nytt liv om et par år, så jeg tenker på det."

Warner Bros. lover at det blir en "trofast filmatisering" med nærmest ubegrensede ressurser, så Radcliffe har nok rett når han sier at noen barn kan forvente å bli ekstremt kjent når de inntar rollene som Harry, Hermine og Ronny.