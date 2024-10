Daniela Melchior fra Road House og The Suicide Squad blir med i nyinnspillingen av Anaconda

HQ

Vi kan delvis tilskrive suksessen til Anaconda for det enorme utvalget av rett og slett forferdelige budsjettgigantskapningsfilmer. Enten det er latterlige filmer som Crocodylus eller Land Shark, eller enda dyrere og generelt bedre filmer som Rampage, The Meg eller Beast, er det ingen mangel på filmer der mennesker blir jaktet på av enorme og ofte forskrudde versjoner av vanlige dyr.

Det kommer vi til å få en ny dose av i fremtiden, for Sony Pictures har planer om å lage en ny Anaconda-film. Vi har visst dette en stund, blant annet at Jack Black og Paul Rudd skal spille i filmen, og nå har vi fått en ny stjerne i tillegg til disse komedielegendene.

Etter å ha medvirket i The Suicide Squad, Fast X og Road House vil Daniela Melchior slutte seg til rollebesetningen i Anaconda. Det er uklart når filmen vil bli filmet, og hvem andre som er i søkelyset for å bli med i rollebesetningen, men Deadline bekrefter at The Unbearable Weight of Massive Talent's forfattere Tom Gornican og Kevin Etten har skrevet manuset, og førstnevnte planlegger også å regissere.

