Daniele De Rossi er ansatt som ny manager for Genoa, som sliter i Serie A.

Genoa CFC har annonsert utnevnelsen av Daniele De Rossi som ny trener, etter at Patrick Vieira ble sparket, etter en katastrofal serie med kamper i Serie A. Laget ligger for øyeblikket på 18. plass (av 20), i nedrykkssonen etter tre uavgjort og seks tap. Genoa sparket den franske manageren Vieira i forrige uke, og en midlertidig manager, Domenico Criscito, ledet søndagens kamp, som var deres første ligaseier, 1-2 mot Sassuolo.

Daniele Rossi, 42 år, er valgt som ny manager, etter at han tidligere har ledet Roma som erstatter for Jose Mourinho, som fikk sparken i januar 2024. Han fikk sparken fra Roma (en klubb der han tilbrakte nesten to tiår som spiller) i september samme år, til tross for at han tok Roma til Europa League.

Genoa har vunnet ni ligatitler i historien, men alle kom før 1924. Deres siste tittel var i Serie B i 1989. De to siste sesongene klarte de å holde seg i midten av tabellen (11. plass i 2024, 13. plass i 2025), men rykket ned i 2022, og klatret sesongen etter da de endte på andreplass i Serie B.