Danmark og Sverige øker NATOs luftmakt med ny Airbus-avtale

Siste nytt om Danmark og Sverige . NATOs strategiske lufttransportkapasitet vil vokse når Sverige og Danmark blir med i alliansens multinasjonale tankflyprogram, noe som fører til kjøp av ytterligere to Airbus A330 MRTT-fly.

"Utvidelsen av den multinasjonale MRTT-flåten med ytterligere to fly og Sveriges og Danmarks inntreden i programmet understreker Europas forpliktelse til kollektivt forsvar og strategisk autonomi", sier sjefen for Air Power hos Airbus Defence and Space.

Med denne utvidelsen styrker flåten sin posisjon som en felles europeisk ressurs for tanking og fraktoppdrag. Airbus vil utføre produksjons- og konverteringsarbeidet i Frankrike og Spania. Hvis du vil vite mer, kan du lese den offisielle kunngjøringen her.