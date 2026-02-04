Danmark og Sverige skal i fellesskap levere luftvernsystemer til Ukraina

HQ

Sverige og Danmark har blitt enige om å anskaffe og levere luftvernsystemer til Ukraina i fellesskap i en avtale verdt 2,6 milliarder svenske kroner (238 millioner euro), med sikte på å styrke Kievs evne til å motstå pågående russiske luftangrep. Som Reuters rapporterte, ble kunngjøringen gjort tirsdag av de to landenes forsvarsministre under en felles pressekonferanse i Sverige.

I henhold til avtalen vil Sverige finansiere mesteparten av pakken og forplikte seg til å kjøpe Tridon-luftvernsystemer utviklet av BAE Systems Bofors for 2,1 milliarder kroner (192 millioner euro), mens Danmark vil bidra med rundt 500 millioner kroner (46 millioner euro). Den svenske forsvarsministeren Pål Jonson sa at systemene kan gjøre det mulig for Ukraina å etablere en full luftvernbataljon hvis landet velger å gjøre det.

Tridon luftvernsystemer // Shutterstock

Jonson understreket også at avtalen ville ha fordeler utover slagmarken, og bidra til å øke Sveriges innenlandske forsvarsproduksjonskapasitet. Den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulsen gjentok budskapet om et langsiktig engasjement for Ukrainas sikkerhet.

Både Sverige og Danmark har vært blant Ukrainas mest konsekvente støttespillere siden starten på Russlands fullstendige invasjon, og har bidratt med militært utstyr, økonomisk støtte og humanitær hjelp nå som krigen fortsetter inn i sitt fjerde år...