Danmark rystet av et jordskjelv med en styrke på 4,2

Det er svært sjelden at de nordiske landene opplever noen form for naturkatastrofe, og det ville kanskje være synd å si at de har gjort det nå, men Ekstra Bladet melder at Danmark nettopp har opplevd et jordskjelv på Sjælland. Ifølge Euro-Mediterranean Seismological Centre målte det 3,9 på Richters skala, mens Android Earthquake Alerts System sier at det var på 4,2 og til og med kunne merkes i Sør-Sverige.

Flere vitner har rapportert om hendelsen, og jordskjelvet er dermed bekreftet, men det ser ikke ut til å ha gjort noen skade, og det var så lite at det typisk dreier seg om små, lokale skader som sprekker i gips eller glass som faller ned på gulvet.

Det er nesten 20 år siden Danmark sist opplevde et jordskjelv, nærmere bestemt i 2008, da det ble registrert et skjelv som målte 4,7 på Richters skala.