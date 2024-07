Danny Trejo avslører favorittspillet sitt

HQ

I går var det National Video Game Day, en høytid som egentlig ikke feires som den burde - muligens fordi det også finnes en National Video Games Day i september, noe som selvfølgelig forvirrer - men flere benyttet anledningen til å hylle spillverdenen.

En av dem var skuespilleren Danny Trejo, en velkjent gamer som også har medvirket i titler som Crime Boss: Rockay City og Like a Dragon: Infinite Wealth. Via Threads delte han favorittspillet sitt, men alle som forventet noe spesielt grusomt og voldelig (basert på filmene hans), ble nok overrasket.

Trejos favorittspill er ... Animal Crossing: New Horizons, som kanskje var litt uventet, men et perfekt svar fordi det er et utrolig bra spill.