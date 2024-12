Daredevil: Born Again finner sted fem år etter Netflix-serien

HQ

Hvis du har lurt på hvor Daredevil: Born Again -historien passer inn i den overliggende fortellingen om Charlie Cox' synløse superhelt, ser det ut til at vi nå har fått svar på dette. Wilson Bethel, kjent som Benjamin "Dex" Poindexter (også kjent som Bullseye) i Netflix Daredevil -serien, snakket på Fan Expo San Francisco i helgen, og nevnte at det er et tidshopp på fem år mellom de to seriene.

Som per Collider, sier Bethel: "Så det er på en måte som denne morsomme tingen å gå tilbake etter fem år hvor Born Again vil fortsette med den tiden som har gått. Serien fortsetter ikke dagen etter at vi så den sist. Den fortsetter fem år senere. Så i teorien er dette karakterer som alle har levd fem år av livet, med alle de vendingene og svingene man tar i mellomtiden."

Riktignok avsluttet Daredevil sin periode på Netflix i 2018, og den siste av Netflix' Marvel -serier fulgte rundt ni måneder senere, da den tredje og siste sesongen av Jessica Jones kom. I løpet av den tiden har MCU debutert med mange år med prosjekter som også har utviklet den overordnede fortellingen betraktelig, så å kalle dette et tidshopp er litt misforstått. Uansett er det utvilsomt mange ufortalte historier som utgjør Matt Murdocks liv mellom de to seriene, noe som forhåpentligvis Daredevil: Born Again i det minste vil forklare kort når den sendes i mars 2025 på Disney+.