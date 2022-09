Daredevil: Born Again fortsetter ikke historien fra Netflix-serien

HQ

Daredevil: Born Again blir ikke en ny opprinnelseshistorie for Charlie Cox sin versjon av karakteren, men samtidig blir ikke dette en fjerde sesong som fortsetter historien fra Netflix-serien, men snarere en reboot.

I et intervju med IGN under D23 Expo sa Cox at de anser dette som en første sesong, selv om vi allerede er kjent med helten:

"I don't think it means we're going to tell the Frank Miller story of Born Again in the comics. I don't think it means that. I think it's — you know we made the [Netflix] show, it ended, years passed, and we're making another show. It's a perfect title."

