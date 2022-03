Daredevil rebootes visst på Disney+

HQ

Selv om Norge altså ikke er blant landene som nå har fått Daredevil og en rekke at Marvel-serier som ble fjernet fra Netlix på Disney+ har det lenge vært tydelig at Disney har planer for Matt Murdock og kompani. I desember bekreftet Marvel Studios-presidenten Kevin Feige at Charlie Cox ville komme tilbake som den blinde advokaten om Daredevil ble en del av Marvel Cinematic Universe, noe som i kjent stil tydeligvis var et hint.

I den nyeste utgaven av Production Weekly står det nemlig oppført at arbeidet med en "Daredevil Reboot" for Disney+ har startet. Stort mer enn det får vi dessverre ikke vite siden historiesammendraget baserer seg på Netflix-serien, men det er i alle fall tydelig at vi skal få mer moro med den røde djevelen etter hvert.