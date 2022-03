Daredevil, The Punisher og andre Marvel-serier slippes på Disney+ om to uker

HQ

Jeg var ikke alene om å bli skuffet da Netflix annonserte at de ikke ville lage flere sesonger av Daredevil eller The Punisher, men situasjonen ble bare verre da streamingselskapet også kunngjorde at alle Marvel-seriene ville fjernes den 1. mars. Heldigvis er det som forventet en grunn til det.

Disney forteller at både Daredevil, The Punisher, Agents of S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist og The Defenders blir en del av Disney+ fra og med den 16. mars. Skummelt nok nevner de ikke Norge blant landene dette gjelder, så jeg har sendt den norske avdelingen en email for å høre hva som gjelder her. Uansett er det tydelig at Marvel-serienevil få nytt liv på Disney+ etter hvert.