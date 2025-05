Darick Robertson: "Jeg vil se hvem som overlever" i The Boys seriefinale

HQ

Relativt ofte har vi sett film- og/eller TV-produksjoner som adapterer andre formater (som bøker, videospill, tegneserier og grafiske romaner) der de opprinnelige idéforfatterne er henvist til en svært sekundær rolle i produksjonen, eller blir direkte ignorert av produksjonsselskapene, som tar arbeidet deres og river det fra hverandre for å tilpasse det eller forenkle det for allmennheten. Dette er vanligvis ikke lett å håndtere, og vi har sett traumatiske tilfeller som George R.R. Martins bearbeidelse av Fire and Blood for å gjøre den lengre i HBO Max' House of the Dragon, eller forfatteren Brandon Sanderson som fikk se Robert Jordans arv forfalsket i Prime Videos Wheel of Time -serie. Men det finnes også en annen side av medaljen, nemlig forfatteren som finner en ny vri på sin opprinnelige idé, og som med interesse følger den nye veien som en parallell mulighet til sitt eget verk. Dette er tilfellet med Darick Robertson, tegneserieillustratør og medforfatter sammen med forfatteren Garth Ennis av The Boys.

Kunstneren er svært fornøyd med arbeidet som Eric Kripke og teamet hans gjør med TV-serien, som, som vi alle vet, vil avslutte sin fortelling i en femte og siste sesong. Under den siste Comicon 25 Napoli deltok Robertson på arrangementet og ga oss et intervju, som du kan se i sin helhet og med undertekster nedenfor.

Robertson snakker direkte til Gamereactor og roser Amazon MGM Studios -serien, og erkjenner at slutten kanskje er ganske forskjellig fra tegneserieinspirasjonen. Selvfølgelig fortalte han oss ikke hvordan det vil ende, men hva han helst vil se i de siste episodene.

"De [Amazon MGM Studios] har virkelig gjort sin greie med karakterene, og den historien har nå sitt eget liv på måter som vi aldri utforsket i tegneseriene," sier Robertson. "Jeg elsker serien. Jeg elsker historien de forteller. Jeg gleder meg til å se hva de gjør med den. (...) Jeg har sluttet å lese manusene på forhånd, fordi jeg liker å bli overrasket nå."

"Jeg vet at Eric Kripke er en mann med visjoner og integritet, og han angrer på at han ikke fullførte Supernatural på sin måte. Og han ønsker ikke at det samme skal skje med The Boys, like mye som jeg ønsker at den skal vare for alltid."

Som han avslutter med :

"Jeg respekterer at de ønsker å avslutte den og fortelle en komplett historie. Sånn sett er jeg spent på å se hvordan de løser det hele. Og jeg er nysgjerrig på hvem som kommer til å overleve."

Så der har du det. Selv ikke forfatteren av tegneserien vet om alle medlemmene av The Boys vil få se slutten på historien på den lille skjermen. Hvis du ikke kan vente til 2026 med å få svar på denne superheltsatiren, eller bare vil lese en flott historie på papir med mesterlige illustrasjoner, anbefaler vi at du går til din nærmeste tegneseriebutikk og kjøper The Boys i sin helhet.