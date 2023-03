Dark and Darker vil ha inntektsgenerering

Dark and Darker er en kommende PvPvE dungeon-crawler som mange spillere holder øye med. Den nylige spilltesten for spillet viste seg å være utrolig populær, og med et annet sett for neste måned, har Dark and Darkers utvikler Ironmace gitt oss litt mer informasjon om spillet for å tide oss over til da.

I en nylig Discord Q &A, blant andre emner, var et sentralt spørsmål som kom opp om inntektsgenerering, og mens Ironmace ikke var åpen om emnet, lovet laget en "inntektsgenereringsmodell som spillerne kan forstå."

Det vil ikke være noen pay-to-win-mekanikk i Dark and Darker, men teamet har ikke bestemt seg for om de vil ta i bruk en battle pass-modell eller bare gå for en butikk i spillet der spillerne kan kjøpe kosmetikk.

Med tanke på at vi har en lang vei å gå før Dark and Darker får sin riktige utgivelse, er det god tid for Ironmace å finne ut en strategi for hvordan den ønsker å tjene penger på spillet. Så lenge det ikke er noen åpenbare pay-to-win-alternativer, ser det ut til at spillerne ikke vil være for harde på Dark and Darker.

Er du spent på Dark and Darker?