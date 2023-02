Dark and Darker-utviklere står overfor påstander om å stjele fra tidligere arbeidsplass

Ironmace, utvikleren bak det kommende PvPvE-fantasyspillet Dark and Darker har møtt beskyldninger om at noen av de ansatte stjal eiendeler fra den japanske utgiveren Nexon.

Nexon hevder at tidligere ansatte som nå jobber hos Ironmace stjal eiendeler mens de jobbet på et prosjekt kalt P3 før de dro for å lage Dark and Darker, og har brukt disse eiendelene til å lage det kommende spillet.

Hvis dette viser seg å være sant kan Nexon forfølge rettslige skritt, da dette ville bety at Ironmace-ansatte hadde brutt konfidensialitetsavtaler og handelslover. Ironmace-sjef Terence Seung-ha har imidlertid benektet disse påstandene.

"Jeg vil ta opp visse rykter som har begynt å sirkulere, og berolige Dark and Darker-fans," sier Seung-ha på spillets Discord-server. "ABSOLUTT INGEN stjålne eiendeler eller kode ble brukt til å lage spillet vårt. Koden vår ble bygget fra bunnen av. De fleste av våre eiendeler er kjøpt fra Unreal-markedet. Alle andre eiendeler og alle spilldesigndokumenter ble opprettet internt. Dette er allerede revidert av en ekstern etat. Så vidt vi vet kan du ikke ha opphavsrett til en spillsjanger. Når det gjelder søksmålet anser vi det som en egen personlig sak som kreves på et av våre teammedlemmer. Det er ikke anlagt noe søksmål mot Ironmace."

Dark and Darker ble nylig gjort tilgjengelig i en ny playtest, og hadde tiltrukket seg hundrevis av øyne allerede før den tid.

Gleder du deg til Dark and Darker?