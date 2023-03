Dark and Darker-utviklerens kontor stormet av politiet

Dark and Darker er et av de mest etterlengtede spillene på Steam akkurat nå, men selv med all hypen rundt spillet har det ikke forhindret en god del kontroverser rundt både det og utviklerne.

Nylig har Ironmace-utviklere blitt beskyldt for å stjele eiendeler fra den japanske utgiveren Nexon, som hevder at det hadde et veldig likt spill under utvikling før flere ansatte sluttet. Nå rapporterer Yonhap News at politiet stormet Ironmaces kontor på jakt etter bevis for stjålne eiendeler.

Nexon saksøkte opprinnelig Ironmace helt tilbake i 2021, men ting har tatt litt tid. Det ser ut til at bare noen få mistenkte anses å ha stjålet eiendeler fra Nexon, men foreløpig har det ikke vært nok bevis for å sterkt antyde om dette stemmer eller ei.

Ironmace insisterer på at ingen av de ansatte stjal eiendeler fra deres tidligere arbeidsplass, men det ser ut til at avgjørelsen i denne saken ikke er tatt ennå.

