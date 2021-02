Dark Deception: Monsters & Mortals får Silent Hill-crossover

I fjor ble Silent Hill-DLC sluppet til det asymmetriske multiplayer-skrekkspillet Dead by Daylight, der Pyramid Head var innblandet. Nå er det på tide med enda en gjesteopptreden i et multiplayer-orientert skrekkspill, nemlig Dark Deception: Monsters & Mortals. Utvikleren Glowstick Entertainment meddeler via Twitter at de har inngått et samarbeid med Konami, men at nærmere detaljer først kommer på et senere tidspunkt.

Vi fikk dog en kort teaser-video som du kan sejekke ut selv nedenfor, hvor det står "In my restless dreams, I see that town... Silent Hill", noe som fansen tolker som at dette nye innholdet baseres på det andre spillet i serien. Det skimter dog også til litt innhold fra den filmatiske Silent Hill 3-traileren, så det er fortsatt uklart hva som egentlig venter.