Dark Quest 4 kommer til PC og konsoller i høst

Hvis du har vært på utkikk etter et nytt indie turbasert RPG å synke noen timer i, kan den siste kunngjøringen fra utvikleren Brain Seal være verdt å holde øye med. Teamet har nettopp offisielt debutert gameplay-traileren for Dark Quest 4, med dette som en tittel som er inspirert av brettspill som Hero Quest, Descent, og Dungeon Saga, og det er et spill som kombinerer strategi med minneverdig oppdragsdesign.

Prosjektet kommer til PC, Xbox, PlayStation og Switch i høst, og som en del av denne nyhetsutblåsningen har vi fått noen få andre biter av informasjon om spillet. Blant annet at det vil by på et eventyr på mer enn 30 timer, flerspiller for opptil tre personer, en nivåredigerer og Steam Workshop -integrasjon, en stemmestyrt fangehullsfører som veileder deg på reisen, og en visuell stil som gjenspeiler animerte figurer og bordestetikk.

Spillets regissør Argi Baltzi uttalte følgende om Dark Quest 4: "Dark Quest 4 er spillet jeg drømte om å spille som barn - et spill der fantasien leder an, hvert oppdrag føles personlig, og bordet blir levende foran øynene dine. Dette er mer enn bare et spill; det er en invitasjon til eventyr, til å skape og til å gjenoppleve magien i klassikerne vi vokste opp med."

Du kan se den nye traileren for spillet nedenfor, i tillegg til noen få bilder.