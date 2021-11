Dark Souls ble kåret som "Ultimate Game of All Time" under Golden Joysticks

HQ

På tirsdag gikk en annen stor prisutdeling av stabelen i vår kjære spillbransje, og selv om det ikke er helt samme pomp og prakt som The Game Awards, så er Golden Joysticks faktisk en av de eldste spillprisutdelingene, med røtter helt tilbake i 1983.

Og denne gangen tok de faktisk skrittet videre, for utover å kåre årets spill kåret de også et såkalt "Ultimate Game of All Time", altså det beste spillet noensinne.

Og det ble altså Dark Souls fra FromSoftware som fikk den æren. Du kan se hele listen over vinnerne nedenfor.

Best Storytelling: Life is Strange: True Colors

Best Multiplayer Game: It Takes Two

Best Visual Design: Ratchet & Clank: Rift Apart

Best Game Expansion: Ghost of Tsushima: Iki Island

Mobile Game of the Year: League of Legends: Wild Rift

Best Audio: Resident Evil Village

Best Indie Game: Death's Door

Still Playing Award: Final Fantasy XIV

Studio of the Year: Capcom

Best Performer: Maggie Robertson as Lady Dimitrescu

Breakthrough Award: Housemarque

PC Game of the Year: Hitman 3

Best Gaming Hardware: PlayStation 5

PlayStation Game of the Year: Resident Evil Village

Xbox Game of the Year: Psychonauts 2

Nintendo Game of the Year: Metroid Dread

Most Wanted Award: Elden Ring

Critics' Choice Award: Deathloop

Ultimate Game of the Year: Resident Evil Village

Ultimate Hardware of All Time: PC

Ultimate Game of All Time: Dark Souls