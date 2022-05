Dark Souls møter skalldyr i nytt indiespill til Nintendo Switch

Jordbær og champagne passer bra sammen, og det samme gjelder fersken og krem. Om vi skal snakke om andre gode kombinasjoner blir det for eksempel ingen 17. mai uten is og pølse, og julen hadde vel ikke vært komplett uten juleribbe eller pinnekjøtt. Noe man vanligvis ikke forbinder med hverandre derimot, er selvpining og skalldyr, men i det nye indiespillet fra Aggro Crab Games er det akkurat det vi tilbys. For i dette salte eventyret kombineres den høye vanskelighetsgraden fra Dark Souls-serien med livet på havbunnen som en hardtkjempende krabbe. Du kan se hvordan resultatet blir i traileren nedenfor, og Another Crab's Treasure slippes en gang neste år på Nintendo Switch.

HQ