Darkest Dungeon II er dagens GR Live-spill

Før vi virkelig tar helg skal vi vise frem et av årets mest etterlengtede indiespill i dagens GR Live.

Spillet vi refererer til er Darkest Dungeon II, som nylig ble sluppet i Early Access eksklusivt på Epic Games Store. Dette utfordrende roguelike-spillet, som alle gode oppfølgere, gjør flere endringer for det bedre. Først og fremst er det lagt til et affinitetssystem som enten straffer eller belønner deg basert på forholdet mellom karakterne. Den mye avskyede treffsikkerhetsmekanikken fra forgjengeren har også blitt skrotet, så nå kan spillerne ha full tillit til at de kommer til å kunne treffe fiendene sine.

Hvis du vil se oss spille de første to timene av spillet er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.