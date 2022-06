Darkest Dungeon II gjør store endringer før lansering i februar

HQ

Litt over sju måneder har gått siden Darkest Dungeon II ble sluppet som Early Access, men vi må vente mange måneder til før spillet lanseres skikkelig.

Utviklerne i Red Hook Studios har skrevet en omfattende blogg hvor de tar opp noe av kritikken Early Access-spillerne har delt med dem. Derfor vet vi nå at oppdateringene vil komme oftere, og at disse blant annet vil gjøre slik at fremgangssystemet endres betraktelig, forhold blir lang mer engasjerende med flere meningsfylte valg og gjøre kjøring fra sted til sted mer underholdende. I tillegg til dette avslører de at planen er å forlate Early Access og lansere Darkest Dungeon II for fullt på PC en gang i februar 2023 mens konsoll-utgavene kommer senere.