Darkest Dungeon II lanseres på ordentlig i mai

Det har gått et år og fire måneder siden Red Hook Studios ga ut Darkest Dungeon II som Early Access, og utviklerne har fortsatt å bygge videre på og finpusse spillet basert på tilbakemeldingene. Det harde arbeidet er endelig i ferd med å virkelig lønne seg, for nå vet vi når Darkest Dungeon-oppfølgeren blir versjon 1.0.

Red Hook Studios sier at Darkest Dungeon II vil forlate Early Access og lanseres på ekte den 8. mai. Ikke at vi må vente tre måneder på en smakebit av det. En demo er nå tilgjengelig både på Steam og Epic Games Store. Denne lar oss spille som de fire startheltene mens vi kjemper oss gjennom to av selve spillets fem regioner, men fremgangen vår vil ikke bli overført. En av grunnene til sistnevnte er at utviklerne vil fortsette å oppdatere Early Access-versjonene en stund til, noe som betyr at noen ganske nevneverdige endringer muligens gjøres før det "ferdige" produktet kommer om tre korte måneder.